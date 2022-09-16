الزغيد: اثنان من المستشارين رفضا مساعدة الدبيبة في فتح “التسجيل العقاري”

انتقد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بشأن فتح التسجيل العقاري، معتبرا أن هذا القرار يخالف قرار المجلس الانتقالي رقم «101».

وقال الزغيد في كلمة خلال جلسة مجلس النواب المنعقد في بنغازي: «الدبيبة خالف القرار رقم 101 الصادر عن المجلس الانتقالي بشأن قفل التسجيل العقاري»، مضيفا: «الدبيبة فتح التسجيل بموجب القرار 778 لسنة 2022 ومكن شخص مستشار بتسلم مهام التسجيل العقاري على مستوى ليبيا».

وأردف أن الدبيبة رغب في تكليف مستشارين اثنين للمساعدة في هذا العمل لكنهما «رفضا تخوفًا لم قد يحدث من بيع لممتلكات ليبيا من مبانٍ وأراضٍ».