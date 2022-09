عبد الجليل يقرر إيفاد 61 طفلًا مصابًا بالسرطان للعلاج وزراعة النخاع في الأردن

ليبيا – قرر وزير الصحة في حكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل إيفاد 61 طفلا مصابا بمرض السرطان للعلاج فضلا عن إجراء جراحات زرع النخاع في الأردن.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد أكد أن قرار عبد الجليل جاء عقب زيارته لمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال وإطلاعه على الأحوال الصحية المتردية للمرضى المستهدفين بالإيفاد واستماعه لآراء ونصائح الأطباء المتخصصين المشرفين على متابعة علاجهم.

وأضاف البيان إن العلاج والجراحات سيتمان في مركز الحسين للسرطان لتعذر توفيرهما في ليبيا مؤكدا سداد قيمة الديون المستحقة لصالح المركز حسب الاتفاقية المبرمة مع المستشفى بهدف استقبال وإجراء اللازم مع هذه الحالات المرضية في أقرب وقت ممكن.

