زعيم حزب تركي: ننتج 80% من سلاحنا وعتادنا وهذا سيعزز تحالفاتنا في ليبيا

ليبيا – أشاد زعيم حزب “اتحاد حرب إيش التركي” “علاء الدين سويدان” بتمكن الصناعات الدفاعية في بلاده من إنتاج نحو 80% من حاجاتها من السلاح والعتاد.

سويدان أوضح في كلمته خلال ورشة صناعة الدفاع التي نظمها الحزب في منطقة جينارجيك في مدينة يالوفا مؤخرا تابعتها وترجمت المقتضب منها الذي يخص الشأن الليبي صحيفة المرصد إن هذا الإنجاز سيمكن تركيا من تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأضاف سويدان إن الجانب التركي سيتمكن من تحقيق مزيد من التقدم في تحالفاته في ليبيا من خلال تقليل الاعتماد على الأجانب في توفير مستلزمات الدفاع.

ترجمة المرصد – خاص

