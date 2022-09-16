الزغيد: يجب وجود “رئيس” لليبيا يمثلها كباقي الدول

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أن البرلمان أصر على إجراء الانتخابات عبر إصداره قوانين من شأنها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

ورفض الزغيد الاتهامات للبرلمان بشأن العمليّة الانتخابية، لافتاً في الوقت ذاته إلى حديث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عن وجود القوة القاهرة كسبب لعدم إجراء الانتخابات.

ولفت عضو البرلمان إن إحالة المجلس مشروع الدستور للاستفتاء للمفوضية، لكنه رئيس مجلس الدولة قام بتعطيله.

وشدد الزغيد على أنّ تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مؤكداً على ضرورة وجود رئيس يُمثل ليبيا كالدول الأخرى.