سهيل الغرياني: من يعملون على إسقاط هيبة المفتي وعلماء الشرع منافقون ويجب ضربهم

وصف سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومدير قناة التناصح، والده بأنه من ورثة الأنبياء.

وشارك سهيل عبر “فيسبوك”، تدوينة لعضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، قائلا فيها إن “هناك حملة شرسة وظالمة ومفترية لم تترك وسيلة قذرة إلا واستعملوها من أجل إسقاط مكانة فضيلة المفتي وعلماء البلاد من قلوب الناس ، وسلب أهل العلم ما يستحقونه من توقير واحترام يعود إلى ما يحملونه من علم شريف ، وما يتخذونه من مواقف يمليها عليهم الشرع الحكيم” على حد قوله .

وتابع مرغم: “بعض الأغبياء أو الخبثاء -سيان عندي- يريدون أن تنفرد تلك الحملة الظالمة بأعراض العلماء تشويها وافتراءً ولا تواجه بحملة تذب عنهم عادية المفترين بحجة عدم التقديس والتمجيد وأن العالم غير معصوم ولا يجوز الغلو في البشر، زيد غادي ريحتك نتنة” على حد تعبيره.

بدوره أضاف سهيل أن “إسقاط هيبة علماء الشرع دأب المنافقين وأهل السوء والرذيلة ممن لا يحسبون لحرمة الدين حسابا

ويجب الضرب على أيدي هؤلاء والذب عن أعراض ورثة الأنبياء، فهم حماة الدين الذين ينقلونه للخلف ينفون عنه تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين”، وفق قوله.