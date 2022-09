الكيلاني: ماضون برفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين

ليبيا- بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني مع رئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل الشقماني سبل النهوض بواقع هذه الشريحة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد نقل عن الكيلاني تأكيدها للشقماني مواصلة دعمها لشريحة المتقاعدين في وقت امتدت فيه مناقشة الجانبين لتشمل رفع الحد الأدنى لمعاشات أصحاب الدرجات الوظيفية وفق الزيادات المقررة بالجدول الموحد للمرتبات وتطبيق زيادة المتقاعدين العسكريين.

ووفقا للبيان ناقشت الكيلاني مع الشقماني إمكانية استحداث مكتب لشؤون المتقاعدين في الوزارة.

