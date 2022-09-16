الارصاد: درجات الحرارة مرتفعة اليوم.. وتنخفض بدءا من الاحد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 16/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تبقى مرتفعة على اغلب مناطق غرب ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة هذا اليوم مابين (34-38)مْ وتصل على غدامس الى (42)مْ ،بينما تكون الأجواء معتدلة هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تنخفض درجات الحرارة علي أقصي الساحل الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لأخر ليشمل باقي المناطق نهاية الأسبوع, وتسجل درجات الحرارة إرتفاع طفيف خلال اليومين القادمين علي مناطق شرق ليبيا.

والله اعلـــــــــم.