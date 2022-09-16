السويحلي: قرارا تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام صدرا بالتزوير

اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري، السابق، عبد الرحمن السويحلي، أن قرار تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، صدر بالتزوير، متهماً رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ”البلطجة”، على حد ادعائه.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يستمر عقيلة في “البلطجة” ويصدر قرارًا بتعيين رئيس للمحكمة العليا بالتزوير”، على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي:” تعيينات المناصب السيادية تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس”إجماع” 30 أو 40 عضوا حاضرا”، على حد قوله.

وتابع:” فعلها عقيلة سابقا فى تعيين النائب العام ومجلس القضاء وتواطأَ المشري- خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري- معه بالصمت، ولكن الطعون الدستورية ستتوالى”، على حد زعمه.

قرر مجلس النواب، بالإجماع، في جلسته التي عقدت أمس الخميس في مدينة بنغازي، تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.

المستشار أبورزيزة، هو عضو دائرة بالمحكمة العليا منذ عام 2017 وتعود أصوله إلى المنطقة الجنوبية .

وعمل في وقت سابق، رئيساً لمركز الخبرة القضائية، وخلال عمله بالمركز، أنشأ عدداً من الإدارات الجديدة مثل: إدارة الخبرة الجنائية التي تضم قسم الأسلحة والحرائق والمتفجرات وقسم الآلات.