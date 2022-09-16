مرغم: الأغبياء والخبثاء هم من يؤيدون الحملة الظالمة ضد فضيلة المفتي

وصف عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم المنتقدين للمفتي المعزول الصادق الغرياني بالأغبياء والخبثاء.

وقال مرغم في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “هناك حملة شرسة وظالمة ومفترية لم تترك وسيلة قذرة إلا واستعملوها من أجل إسقاط مكانة فضيلة المفتي وعلماء البلاد من قلوب الناس ، وسلب أهل العلم ما يستحقونه من توقير واحترام يعود إلى ما يحملونه من علم شريف ، وما يتخذونه من مواقف يمليها عليهم الشرع الحكيم” على حد قوله .

وأضاف مرغم: “بعض الأغبياء أو الخبثاء -سيان عندي- يريدون أن تنفرد تلك الحملة الظالمة بأعراض العلماء تشويها وافتراءً ولا تواجه بحملة تذب عنهم عادية المفترين بحجة عدم التقديس والتمجيد وأن العالم غير معصوم ولا يجوز الغلو في البشر، زيد غادي ريحتك نتنة” على حد تعبيره.