الخارجية الأمريكية: ليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا.. ولم يستوف جهاز الرقابة معايير الاستقلالية

ليبيا – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الانقسامات السياسية الداخلية مستمرة في منع حكومة تصريف الأعمال من تنفيذ عمليات الميزانية العادية ، مما يؤثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الدولة.

الوزارة وفي تقرير لها نشرته عبر موقعها الرسمي ترجمته صحيفة المرصد أكدت أن الحكومة لم تنشر اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة.

وأضافت :” أن تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام متاح على الإنترنت ولم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الميزانية تضمنت الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوك للدولة، لكن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية بخلاف ذلك.

وأكدت أن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للجمهور كما أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية.

وأضافت الوزارة :” لم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل ولم يستوف الجهاز الأعلى للرقابة معايير الاستقلالية الدولية”.

وتابعت الوزارة في تقريرها:” ربما تكون قد دققت بعض حسابات الحكومة لكنها لم توفر أي تقارير عامة في غضون فترة زمنية معقولة. حددت الحكومة في قانون أو لائحة ويبدو أنها تتبع في الممارسة العملية المعايير والإجراءات لمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص. كانت المعلومات الأساسية عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية علنية. ولم يكشف صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو منهجه العام”.

وزارة الخارجية الأمريكية رأت أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في ليبيا من خلال:( نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة ؛ الإفصاح في وثائق الموازنة عن معلومات عن التزامات الدين ، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة ؛ نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية ؛ إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة ؛ التأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية ؛ إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية ؛ الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا ؛ إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة ؛ والتأكيد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب).

The post الخارجية الأمريكية: ليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا.. ولم يستوف جهاز الرقابة معايير الاستقلالية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية