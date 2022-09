المنفي: لا بد من توافق جميع الأطراف على قاعدة دستورية للذهاب إلى الانتخابات

ليبيا – تدارس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير ألمانيا في ليبيا “ميخائيل أونماخت” تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وجهود الرئاسي لمعالجة أزمتها.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد استعراض الجانبين المساعي الرامية لإيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري بشأن القاعدة الدستورية والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف.

وقدم “أونماخت” إحاطة للمنفي بما تم في مؤتمر برلين الأخير ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة وسبل دعم العملية السياسية فيما ثمن الأخير دور ألمانيا ومساعيها للخروج من هذه الأزمة مع أهمية توافق جميع الأطراف على القاعدة الدستورية لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

