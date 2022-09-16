اليعقوبي: تستنكر تدخل الدول في الشأن الليبي تحت مسمى الحليف

الوطن / رصد

اعربت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي عن استنكارها لتدخل الدول في الشأن الليبي واستعمارها له تحت مسمى الحليف.

وأوضحت اليعقوبي في تغريدة لها عبر تويتر إن ما اسمته تغيير مصطلح الاستعمار الى مصطلح الحليف لايغير حقيقة الاستعمار، مستعيرة بكلمة شيخ المجاهدين عمر المختار الذي قال “إن عمري سيكون أطول من عمر جلادي”.

واردفت قائلة: “الذكرى 91 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار رحمه الله، يوم الشهيد، ولكن اليوم الليبيين سلموا أرضهم للمحتلين والمستعمرين وغيروا المصطلحات” فيا جدّي: “قد أصبح اسم المستعمر حليفا”.