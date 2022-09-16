في ذكرى استشهاد عمر المختار.. الدبيبة: نتعهد بالاستقرار والمضي قدما نحو الانتخابات

العنوان-طرابلس

أحيا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء.

وقال الدبيبة في تغريدة له عبر تويتر: “في يوم الشهيد، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك الحرية والكفاح، وارتوت بدمائهم الزكية أرض ليبيا الطاهرة، نتعهد لأبناء شعبنا في هذه المناسبة أن نتحمل مسؤوليتنا للمضي قدما نحو الاستقرار والبناء والذي لا سبيل له سوى الانتخابات”.

ويحيي الشعب الليبي، اليوم الجمعة، الذكرى الـ91 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، التي تصادف السادس عشر من سبتمبر.

وحدد القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق يوم 16 سبتمبر “يوم الشهيد” باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.