قرضاب: نحذر من تأثير الأزمة في أوروبا على الساحة الليبية

الوطن| رصد

قال الدبلوماسي الليبي السابق “حسين قرضاب”، إن ما يميز المبعوث السنغالي “عبد الله باثيلي”، مسافته من جميع الأطراف الليبية.

ولفت “قرضاب” في تصريحات صحفية رصدتها “الوطن”، إلى أن غالبية الأطراف الليبية في حالة ترقب، عازياً ذلك إلى جدية الموقف الدولي في حل المسألة الليبية.

واعتبر الدوبلوماسي السابق أن التقارب الحالي بين تركيا ومصر في بعض المواقف يعكس تغييراً في وجهات نظر الأطراف الدولية بشأن ليبيا.

وحذر الدبلوماسي الليبي السابق “حسين قرضاب” من تأثير الأزمة في أوروبا على الساحة الليبية بانتقال الصراع إلى ليبيا، مؤكداً أن الوجود الروسي غير المعلن والوجود التركي باتفاق مع حكومة السراج السابقة والمشاكل في قطاع الطاقة الأوروبي قد تدفع بالصراع نحو الساحة الليبي.