البيوضي: سيغادر المحتلون أرضنا فعمر الخونة والخانعين قصير

بشر المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، برحيل المتأمرين والخونة ليبيا، الذين تسببوا في تعثرها وتراجعها خلال السنوات الأخيرة.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في عيد الشهيد، وذكرى استشهاد الشيخ عمر المختار، ها هم العملاء يسعون لأن تكون كل التضحيات حبرا على صفحات التاريخ، حيث غابت ليبيا وما قاوم الأجداد الأفذاذ الأحفاد من أجله، لكن هيهات فليبيا باقية بقاء السامقات” .

وأضاف البيوضي، إن يوم الشهيد هو تذكار للمستقبل وتأكيد على الوفاء للخالدين، وإن تعثرت ليبيا بفعل المتآمرين والمتخاذلين، فإنها ستبقى بروحها وعبقها، وسيرحل الجميع وسنفخر بتاريخ أمتنا ونبني مستقبلا واعدا.

وتابع:” سيغادر المحتلون أرضنا فعمر الخونة والخانعين قصير وزمنهم أقصر ( مهما طال مداه) ؛ وسيعود لبلدنا تاريخها و سيادتها و أمنها”.