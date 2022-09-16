ليبيا تبحث مع تونس إعادة فتح المراكز الثقافية

بحثت وزيرة الثقافة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، آليات إعادة فتح المراكز الثقافية في طرابلس وتونس وضرورة استمراريتهم ثقافيا من خلال الأنشطة المشتركة، وذلك خلال لقاء مع السفير التونسي في ليبيا الأسعد العجيلي.

تطوير العلاقات الثقافية بين ليبيا وتونس

وحسب بيان صادر عن الوزارة، بحثت الوزيرة مع السفير التونسي، أمس الخميس، في العاصمة طرابلس سبل تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

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وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما الكثير من القواسم المشتركة، من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين ليبيا وتونس الذي سيتم توقيعه قريبا، والذي يهدف إلى تفعيل الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والفنون.

من لقاء وزيرة الثقافة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي والسفير التونسي في ليبيا الأسعد العجيلي، 15 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

من لقاء وزيرة الثقافة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي والسفير التونسي في ليبيا الأسعد العجيلي، 15 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

من لقاء وزيرة الثقافة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي والسفير التونسي في ليبيا الأسعد العجيلي، 15 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

من لقاء وزيرة الثقافة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي والسفير التونسي في ليبيا الأسعد العجيلي، 15 سبتمبر 2022. (فيسبوك)