أجواء معتدلة مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على غالب مناطق الغرب حيث تتراوح ما بين 34 و38 درجة وتصل إلى 42 درجة على غدامس، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشرق، فيما تكون الرطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، فمن المتوقع انخفاض درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لآخر ليشمل باقي المناطق نهاية الأسبوع، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين علي مناطق الشرق.

وتكون السماء صافية في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و38 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على غالب المناطق.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و33 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على غالب المناطق.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و42 درجة.

وفي الواحات- السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و37 درجة.