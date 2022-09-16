مشاركة عربية في ملتقى «أولادنا لذوي القدرات الخاصة» بالقاهرة

تشهد الدورة السادسة من ملتقى «أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة» التي افتتحت فعالياتها مساء (الخميس) بمشاركة عربية «لافتة» حيث تشارك 12 دولة عربية في الفعاليات من خلال فرق غنائية واستعراضية ومكرمين.

ملتقى هذا العام ينطلق حاملا شعار «كلنا إنسان»، ويقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبتنسيق من وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والتخطيط، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

لقطة جماعية لكل المشاركين فى حفل الافتتاح

والدورة الجديدة تتضمن مشاركة 34 دولة من بينهم «ليبيا، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، واليمن، والأردن، وفلسطين، وتونس، والكويت، والسودان، وجنوب السودان».

وشهد حفل الافتتاح تكريم اسم المنتج محسن علم الدين وتسلمتها عنه ابنته ياسمين، واسم الموسيقار سيد مكاوي وتسلمتها عنه إيناس مكاوي وأميرة مكاوي، والناشطة الدولية الإماراتية شيخة القاسمي عن مبادراتها الدولية في التوعية بذوي القدرات الخاصة. كما سيشهد الملتقى تكريم الكاتب والصحافي السعودي الدكتور عمار بوقس عن مبادرة ومؤسسة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن تنتهي فعاليات الملتقى 21 سبتمبر (أيلول).

وتضمن حفل الافتتاح أربع فقرات غنائية، قدمها الفنان هاني رمزي، الأولى كانت للفنانة المصرية ياسمين علي، والتي قدمت أغنية «سهر الليالي» للفنانة الكبيرة فيروز مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم قدم الفنان السوري مجد القاسم والفنانة المصرية نفين رجب دويتو غنائي بعنوان «حبوا بعض». وقدمت الفنانة التونسية لطيفة أغنية خاصةً للحفل بعنوان «فاتحة الحياة بابها» من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم، إلى أن اختتم الحفل بإعادة تقديم أوبريت الليلة الكبيرة من خلال عدد كبير من الأطفال المشاركين.

أعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في حفل افتتاح الملتقى. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتردد لحظة واحدة حين ما عرضت على الدعوة للغناء في حفل الافتتاح، فالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة هم أولادي، وحينما غنيت معهم، وجدت فيهم قدرات فنية هائلة فهم ذوى قدرات هائلة أنعم بها الله عليهم».

لطيفة فى حفل الافتتاح

وأضافت لطيفة أن «أغنية الافتتاح التي قدمتها تعد أول عمل فني يجمعني بالملحن عمرو مصطفى، وأمير طعيمة، وأحببت التعاون معهما للغاية، وأكثر ما أحببته هو صوت الطفلة أميرة التي شاركتني في غناء الأغنية».

من جهتهـا، قالت سهير عبد القادر، مؤسس ورئيس الملتقى لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف الرئيسي وراء تنظيم الملتقى هذا العام، هو التأكيد على أن مصر هلا أرض السلام والأمان، والتأكيد للعالم أجمع أن مصر لا تفرق بين الإنسان الذي كرمه الله بكل النعم، والإنسان ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، وهو الأمر الذي على أثره تم إطلاق شعار (كلنا إنسان) للمهرجان».

وزيرة الثقافة وسهير عبد القادر رئيس المهرجان مع عدد من المكرمين

أما الفنانة ياسمين علي فقد كشفت عن أن سبب إصرارها في المشاركة بحفل افتتاح الملتقى هذا العام، هو إحساسها بأهمية دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، نظرا لكون شقيقها يحيى من ذوى الهمم. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: إن «الملتقى يدعم ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة، وشارك فيه على مدار السنوات الماضية نخبة من كبار المطربين أمثال أنغام وسميرة سعيد، وحينما عرض علي هذا العام الدعوة لغناء أغنية سهر الليالي لم أتردد وأحببت أن أشارك في الحفل، وكان شقيقي معي في الحفل أثناء أداء الأغنية».