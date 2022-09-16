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ترقيات استثنائية للعاملين بجهاز الإسعاف ومركز طب الطوارئ والدعم

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قرارين بشأن منح ترقيات استثنائية للعاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والدعم من الدرجة الحالية إلى الدرجة التي تليها، وذلك، تقديرا لدورهم الاستثنائي خلال القيام بواجبهم في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرا.

وجاء ذلك وفق القرار رقم (414) بشأن ترقية العاملين بمركز طب الطوارئ والدعم والمرفق به 4 كشوفات تتضمن أسماء المستهدفين بالترقيات الاستثنائية للدرجات الوظيفية التالية.

وأيضا القرار رقم (413)   والخاص بترقية العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ والمرفق به كشف بأسماء المستهدفين بالترقيات.


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صحيفة العنوان الليبية

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