السفارة التركية تتحدث عن ذكري يوم الشهيد.. ماذا قالت؟

تحدثت السفارة التركية لدى ليبيا عن ذكرى يوم الشهيد، مشيدة بشيخ الشهداء عمر المختار وجميع شهداء ليبيا.

وقالت السفارة في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لمناسبة يوم 16 سبتمبر للشهيد، نستذكر البطل عمر المختار وجميع شهداء ليبيا باحترام ونترحم لأرواحهم الطاهرة، فلتكن مثواهم الجنة».

وتحيي ليبيا ذكري «يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

ماذا قال المنفي والدبيبة وباشاغا في ذكرى «يوم الشهيد»؟

وأحيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء، وذلك في تغريدة حسابه على «تويتر». أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد اعتبر أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى «رمزا لنضال الوطن ووحدته»، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والتي تتزامن مع إحياء ليبيا لـ«يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام.

فيما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى الاهتداء بروح الشهداء لتحقيق المصالحة والاستقرار والوصول إلى وطن لا غالب فيه ولا مغلوب.