التويجر: ليبيا تواجه استعمارًا “غير تقليدي”

الوطن|رصد

قال القانوني والباحث السياسي رمضان التويجر بمناسبة ذكرى إستشهاد عمر المختار “كم من مختار سيخلده التاريخ وكم من “باندة” سيذهب إلى مزابل التاريخ“.

وأكد التويجر في منشورٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في مطلع القرن العشرين تُرك الشعب الليبي وحيدًا في مواجهة الاستعمار الإيطالي وهو استعمار تقليدي، مضيفًا “في مطلع هذا القرن ها هو يواجه استعمارًا غير تقليدي متعدد الأقطاب من دول متعددة، سيكون على ذات الشعب مواجهته بأساليب غير تقليدية حتى يستعيد حريته وسيادته أهمها وحدة الصف والتصالح بين أبنائه“.

وختم القانوني والباحث السياسي حديثه بالترحم على عمر المختار قائلًا: “رحم الله “شيخ الشهداء” عمر المختار“.