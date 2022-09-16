العبيدي: ليبيا تفتقد عمر المختار بعد تشتت شمل أبنائها في صراعات بالوكالة

قال جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن ليبيا تفتقد شيخ المجاهدين عمر المختار، بعد أن تشتت شمل أبنائها بين الأمم، في صراعات بالوكالة.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا، إن في سبتمبر الحالي تمرُّ الذكرى التسعون على استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، أسد الصحراء، الفارس الذي رفض الترجل عن فرسه وتركِ بلاده للمستعمر وهو شيخ كبير، بل كان يقول «إن الضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك، فنحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت».

وتابع قائلًا: “عُمر المختار، ابن الجبل الأخضر، تحوّل من مُعلم للقرآن إلى مُجاهد، وهو الذي أجبر الإيطاليين على التفاوض معه في مفاوضات سيدي رحومه، ولُقب بـ«شيخ المجاهدين»، وأسد الصحراء، وشيخ الشهداء، ووصفه الكاتب الإيطالي كانيفار بالقول: «وصل عُمر المُختار مكان الاجتماع محاطاً بفرسانه، كما يصل المُنتصر الذي جاء ليملي شروطه على المغلوب»، إلا أنه سرعان ما اكتشف أنها مفاوضات للمماطلة وشراء الوقت وليس لإنهاء الحرب، فقد كان الحكم الفاشي الإيطالي يعتبر ليبيا الشاطئ الرابع (La Quarta Sponda)، المصطلح الذي أطلقه الزعيم الفاشي موسوليني، مما جعل الحرب الإيطالية على ليبيا حرباً استيطانية وانتزاع أرض واستبدال شعب محل شعب آخر”.