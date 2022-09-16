قفل باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

العنوان-طرابلس

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لأصحاب المصلحة من الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، قفل باب الترشح، أمس الخميس، الساعة السادسة مساء.

وحثت اللجنة في بيان لها المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية يوم الاقتراع والتوجه لاختيار القائمة الأصلح التي تخدم البلديات، وتلبي رغبات وخدمات المواطنين.

وكانت قد مددت اللجنة المركزية فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة خمسة أيام إضافية لتمكين الراغبين في الترشح من استكمال إجراءاتهم أمام اللجنة الفرعية بمقرها الكائن بالقرب من المجمع الإداري ترهونة.

وأقفلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، سجل الناخبين الخاص بانتخابات المجلس البلدي ترهونة مساء الاثنين 5 سبتمبر، وذلك قبل ستة أيام عن الموعد الذي كان مقررا له يوم 11 سبتمبر وفق إعلان سابق للجنة.