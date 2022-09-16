المقري يدعو الأحزاب السياسية لرفض قرار المنتهي بتمليك أراضي للدول الأجنبية

الوطن|رصد

دعا المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري لرفض قرار رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بتوزيع أراضي من الدولة الليبية لصالح سفارات أجنبية من مبدأ التعامل بالمثل.

وقال المقري عبر صفحته الشخصية إن “الجميع ينكس رؤوسهم من اجل ان ينفرد هذا المعني باعمال سياسية اجرامية يتسارع بارتكابها دون اي ردع قانوني ودون اي رفض شعبي وطني”.

وشدد المقري على ضرورة تحرك الأحزاب السياسية وكوادرها الشعبية في كل المناطق الليبية لرفض قرار دبيبة بتخصيص اراض لسفارات أجنبية.

وأشار المحلل السياسي في دعوته إلى حضر التصرف بهذه الاراضي اطلاقا مؤكدا عدم جفاف دماء الليبيين الذين قتلوا بطيران وصواريخ بعض من تلك الدول الحاقدة.