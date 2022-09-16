رئيس كونغرس شباب الطوارق بليبيا: الحكومات المتعاقبة أقصت الجنوب من التنمية

عرفت منطقة الجنوب الليبي ، خلال الأشهر الأخيرة، دينامية شعبية لعدة فعاليات تدعو لانهاء الانقسام الداخلي والحفاظ على الوحدة الوطنية، عبر الاهتمام بكل المكونات الثقافية والجهوية والمناطقية ، القطع من منهجية الاقصاء والتهميش التي تميزت بها العشرية الأخيرة.

منهجية الاقصاء والتميز التي كان الجنوب بالذات ضحية لها،في الحوار التالي الحصري مع المهندس الشاب الصديق الكوني الرئيس التنفيذي للكونغرس الوطني لشباب ايموهاغ “الطوارق” بليبيا، نتطرق لموضوع طوارق ليبيا، وقضية حرمانهم من الأوراق الثبوتية، وما وقع من تشهير بهم خلال الحرب الأخيرة، من المسؤول؟

كونغرس شباب ايموهاغ ليبيا

مكون يضم نخبة من الشباب والنشطاء الإيموهاغ ” الطوارق “في ليبيا من كل المناطق تأسس ليكون مركز لتجميع المعلومات والخبرات لإعداد الخطط والكوادر التي يمكن الدفع بها في تولي مسؤوليات وتمثيل اموهاغ ” طوارق “في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات والادارات الداخلية والخارجية .

ويسعى الكونغرس للتواصل مع كل الجهات الداخلية والخارجية للتعريف بحقوق ايموهاغ ومطالبهم وايصال صوتهم للعالم.

شكر

الصديق الكوني :في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بصفتي الرئيس التنفيذي للكونغرس الوطني لشباب ايموهاغ الطوارق بليبيا شكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة لي، كما يسرني اهتمامك بشان الأوضاع في ليبيا عموما وبالجنوب خصوصا وتسليط الضوء عليها عن قرب في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والعمل في نقل وجهات نظر التي تخدم السلام والاستقرار.

طوارق ليبيا

عندما نقول طوارق ليبيا، ماذا تعني بذلك؟

طوارق ليبيا ايموهاغ، اكيد تعني كل اسرة ليبية وفروعها من مكون الطوارق والمقيدة بالسجلات الاحوال المدنية على سوا بالرقم الوطني او الرقم الاداري.

ما امتدادات الطوارق في المنطقة، مغاربيا ، وفي الساحل؟

هذا يحدده التواجد التاريخي والحالي لتجمعات السكانية الكبيرة او القليلة لطوارق في المدن والقرى والارياف في الدول المغاربية والساحل من السودان إلى موريتانيا مرورا بليبيا وتشاد والجزائر والنيجر ومالي وبوركينا والمغرب وموريتانيا

الا ترى معي بأن هناك مغالطة كبيرة جدا مغاربيا ،بشأن الطوارق ، فعادة ما يعتبرهم المغاربيين نازحين من الجنوب الى الشمال، بينما التاريخ والجغرافيا يثبت عكس ذلك تماما،فهم ليسوا سوى امتداد مغاربي نحو الجنوب، وما وقع مع قيام الدول القومية الحديثة هو عودة وليس نزوح, ما رأيك؟

نعم مع توضيح ان من قسم الطوارق وضم ارضيهم جزء لدول الساحل واخر لشمال هم من كانوا يملكون قرار الاعتراف بالدول الوليدة والحديثة وتحديد حدودها ودول الحديثة ليست قومية بل الانظمة التي تسلمت السلطة اغلبها تبنت القومية ولا تومن بالتعدد.

تهميش واقصاء

كيف تصف اوضاع الجنوب الليبي الآن، ما شهده من تهميش ؟

يصعب وصف المعاناة والماسي والاقصاء في جملة، ما شهده الجنوب صراع أجندة اجنبية ومحلية على ثراوت الطاقة والموارد سببت حروب قبلية وكذلك للأسف الحكومات المتتالية اقصت الجنوب من التنمية بكل مجالاتها من توفير ابسط الخدمات الأساسية للمواطنين والشراكة في صنع القرار

خلال مدة هذه العشرية الجنوب كان يدفع ضريبة كبيرة مع ارتفاع اسعار مواد الغذائية والوقود وانعدام البنية التحتية للمستشفيات والمدارس وغيرها وزيادة نزوح الاسرة وحتى الكوادر إلى العاصمة رغم عدم استقرارها سياسيا.

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