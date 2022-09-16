في يوم الشهيد.. المنفي: “عمر المختار” سيبقى رمزا لنضال الوطن ووحدته

العنوان-طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى رمزا لنضال الوطن ووحدته، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والذي تتزامن مع إحياء ليبيا ليوم الشهيد في 16 سبتمبر من كل عام.

وأضاف المنفي: “عاش المختار مدافعا عن الأرض والعرض أمام جحافل الاستعمار البغيض”.

وتابع: “لقد كان معلما للأجيال، يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم، وكان مدرسة مستقلة بذاتها، علينا أن نستلهم منها الدروس والعبر، في الحفاظ على سيادة الوطن والمضي نحو التصالح والسلام لبناء الوطن”.

وقال رئيس المجلس الرئاسي في ختام بيانه: “ستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا”.

ويحيي الشعب الليبي، اليوم الجمعة، الذكرى الـ91 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، التي تصادف السادس عشر من سبتمبر، وحدد القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق يوم 16 سبتمبر “يوم الشهيد” باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.