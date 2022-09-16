البيوضي: العملاء يسعون لأن تكون كل التضحيات حبرا على صفحات التاريخ

الوطن / رصد

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن العملاء يسعون لأن تكون كل التضحيات حبرا على صفحات التاريخ، حيث غابت ليبيا وأن ما قام به الأجداد الأفذاذ والأحفاد من نضال سيبقي ليبيا ما بقت السامقات.

وأضاف البيوضي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في عيد الشهيد، وذكرى استشهاد الشيخ عمر المختار، إن يوم الشهيد هو تذكار للمستقبل وتأكيد على الوفاء للخالدين، وإن تعثرت ليبيا بفعل المتآمرين والمتخاذلين، فإنها ستبقى بروحها وعبقها، وسيرحل الجميع وسنفخر بتاريخ أمتنا ونبني مستقبلا واعدا.

وتابع: “سيغادر المحتلون أرضنا فعمر الخونة والخانعين قصير وزمنهم أقصر مهما طال مداه.