العسومي: البرلمان العربي حريص على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

استقبل رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل العسومي، أمس الخميس بالقاهرة ، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، عمر الحجازي.

وخلال اللقاء استعرض “الحجازي” التطورات الجارية على الساحة الليبية، وكيفية تعزيز التعاون مع المرصد العربي لحقوق الإنسان، وتدشين برامج تعاون مشتركة في هذا المجال.

وثمن رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا الدور الهام الذي يقوم به المرصد العربي لحقوق الإنسان باعتباره آلية عربية ذاتية للنهوض بواقع حقوق الإنسان في العالم العربي والتصدي في الوقت ذاته لأي محاولات مسيسة تستهدف الدول العربية في هذا المجال.

من جانبه أكد “العسومى” على دعم البرلمان العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، مضيفا أن المرصد العربي لحقوق الإنسان حريص على تدشين تواصل دائم مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وبلورة برامج عمل مشتركة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.

يذكر أن المرصد العربي لحقوق الإنسان وقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا مارس الماضي.