بمناسبة يوم الشهيد.. باشاغا: يجب أن تكون تضحيات الشهداء نبراسا نهتدي به لتحقيق المصالحة والاستقرار

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قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أنه يجب أن تكون تضحيات الشهداء نبراسا نهتدي به لتحقيق المصالحة والاستقرار والازدهار، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والذي تتزامن مع إحياء ليبيا ليوم الشهيد في 16 سبتمبر من كل عام.

وقال باشاغا في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك بمناسبة عيد الشهيد: “استذكر كل تضحيات الشهداء والجرحى والمناضلين في سبيل استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها والدفاع عنها”.

وأضاف: “يجب أن تكون تضحيات الشهداء نبراسا نهتدي به لتحقيق المصالحة والاستقرار والازدهار، وللوصول إلى وطن يجمعنا جميعا لا غالب فيه ولا مغلوب، بمشاركة الكل من أبناء ليبيا لا باستئثار فئة عن بقية الليبيين بالحكم واستغلال الموارد والخيرات”.

ويحيي الشعب الليبي، اليوم الجمعة، الذكرى الـ91 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، التي تصادف السادس عشر من سبتمبر، وحدد القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق يوم 16 سبتمبر “يوم الشهيد” باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.