«الشؤون الاجتماعية»: إرسال 99 ألفا و577 بطاقة «إيفاء» إلى بنغازي وطبرق

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الفروع، فرج مجاهد إرسال 84 ألفا و125 بطاقة «إيفاء» إلى مدينة بنغازي عن مصرف الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى إرسال 15 ألفا و452 بطاقة إلى مدينة طبرق صادرة عن مصرف الجمهورية، مؤكدا أن الشحنة ستصل خلال يومين إلى فروع الشؤون الاجتماعية بالمدينتين، حسب ما نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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والبطاقات خاصة بمنحة الزوجة والبنات، ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة منها، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.