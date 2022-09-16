«الأرصاد»: بدء انحسار موجة الحر غربا الأحد المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على اقصى الساحل الغربي بداية من الأحد المقبل، مع تكاثر السحب من حين لآخر، ثم يشمل انخفاض الحرارة باقي المناطق نهاية الأسبوع.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على معظم مناطق الغرب غدا حيث تتراوح بين 34 و48 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 42 درجة مئوية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتوقع المركز الوطني أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على مناطق الشرق.