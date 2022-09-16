أوبك: ليبيا في المرتبة الثانية بقائمة كبار منتجي النفط في أفريقيا

العنوان-فيينا

تمكنت ليبيا مجددا من تحقيق استقرار في إنتاجها النفطي خلال شهر أغسطس الماضي لتحتل بذلك المرتبة الثانية أفريقيا من حيث مستوى الإنتاج متفوقة على نيجيريا.

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك الصادر الأسبوع الجاري، ارتفاع الإنتاج النفطي من جانب عشر دول خلال أغسطس الماضي، بقيادة ليبيا والسعودية والكويت.

وإجمالا ارتفع الإنتاج الليبي إلى مليون و123 ألف برميل يوميا بفضل استئناف العمل في عدد من الحقول الرئيسة، بعد رفع القوة القاهرة في منتصف يوليو 2022. وشهد إنتاج ليبيا زيادة قوية بلغت 426 ألف برميل يوميا وذلك مقارنة مع شهر يوليو الذي استقر الإنتاج عند مستوى 697 ألف برميل يوميا ويونيو 632 ألف برميل يوميا.

وأفريقيا، تفوقت ليبيا على نيجيريا التي انخفض إنتاجها إلى 972 ألف برميل يوميا في أغسطس، في مقابل تصدر أنغولا القائمة بأعلى إنتاج للنفط الخام بمتوسط مليون و187 ألف برميل يوميا. وكان متوسط إنتاج 13 دولة من النفط الخام بلغ في المتوسط 29 مليونا و65 ألف برميل في اليوم في أغسطس، بارتفاع 618 ألف برميل على أساس شهري.

وأنهى تحالف “أوبك بلس” سياسة خفض إنتاج النفط خلال أغسطس الماضي، ثم أعلن زيادة الإمدادات بنحو 100 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر الجاري، قبل أن يقرر تخفيضها بالكمية نفسها في أكتوبر المقبل.