السفارة التركية تستذكر عمر المختار في “يوم الشهيد”

الوطن|رصد

شاركت السفارة التركية لدى ليبيا في مناسبة ذكرى “يوم الشهيد” استذكار شيخ الشهداء عمر المختار، مشيدةً به.

وقالت السفارة التركية في منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بمناسبة يوم 16 سبتمبر للشهيد، نستذكر البطل عمر المختار وجميع شهداء ليبيا باحترام ونترحم لأرواحهم الطاهرة، فليكن مثواهم الجنة“.

هذا وتحيي ليبيا ذكري “يوم الشهيد” في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وكان قد حدد القانون رقم 5 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012 “يوم الشهيد” باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.