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السفارة التركية تستذكر عمر المختار في “يوم الشهيد”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

شاركت السفارة التركية لدى ليبيا في مناسبة ذكرى “يوم الشهيد” استذكار شيخ الشهداء عمر المختار، مشيدةً به.

وقالت السفارة التركية في منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بمناسبة يوم 16 سبتمبر للشهيد، نستذكر البطل عمر المختار وجميع شهداء ليبيا باحترام ونترحم لأرواحهم الطاهرة، فليكن مثواهم الجنة“.

هذا وتحيي ليبيا ذكرييوم الشهيدفي 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وكان قد حدد القانون رقم 5 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012 “يوم الشهيدباعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

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#السفارة التركية ُ#ليبيا #يوم الشهيد عمر المختار

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الوطن الليبية

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