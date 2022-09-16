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اجتماع في بنغازي لمناقشة سبل إنجاح مؤتمر ليبيا الأول للأمن والأمان

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمعت اللجنة العلمية المُشكّلة من مُستشارِي ديوان وزارة الداخلية رفقة عدد من الضُباط والأكاديميين والخُبراء بمقر الغُرفة الأمنية بنغازي لمناقشة عدة بنُود مُهمة مُتعلّقة بسبل إنجاح مؤتمر ليبيا الأول للأمن والأمان والخرُوج بالتوصيات النهائية لهذا الحدث العظيم، أبرزها حقُوق الإنسان والجوانب الأمنية والإجتماعية والنفسية والرأي العام الدولي وجُملةً من النقاط القانونية والأمنية بالإضافة إلى الدور السياسي ومُساهمة مُؤسسات المجتمع المدني.

كما أُلقِيَ بيانٌ للتوصيات الأخيرة للمُؤتمر وتبادل الحاضرُون وجهات النظر والآراء للوصول للمستوى الختامي المنشود الذي يُحقق الهدف الأسمى بأمن بالبلاد والعباد .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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