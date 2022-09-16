في يوم الشهيد.. سفير هولندا يستذكر زيارته لضريح شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي

العنوان-طرابلس

قال سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوكونينغ، “نستذكر في يوم الشهيد من فقدوا أرواحهم من أجل استقلال وديمقراطية ووحدة ليبيا، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والذي تتزامن مع إحياء ليبيا ليوم الشهيد في 16 سبتمبر من كل عام.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال السفير الهولندي: “تشرفنا الشهر الماضي بزيارة ضريح عمر المختار في بنغازي”، مبديا احترامه لأسد الصحراء عمر المختار.

ويحيي الشعب الليبي، اليوم الجمعة، الذكرى الـ91 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، التي تصادف السادس عشر من سبتمبر، وحدد القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق يوم 16 سبتمبر “يوم الشهيد” باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.