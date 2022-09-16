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مردة: المفوضية أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات “أبوبكر مردة” ، إن المفوضية حرصت على انتهاج سياسات تهدف إلى تشجيع ودعم شركائها في العملية الانتخابية.

مردة وفي كلمة تلاها خلال منتدى أعمال مراقبي الجنوب، أوضح أن الانتخابات هي أساس شرعية التداول السلمي على السلطة، مبنياً أن المفوضية أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية تسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة، وتنتج حالة من الاستقرار التي ينشدها الليبيون جميعاً.

ولفت مردة إلى أن المراقبة الحيادية تشجع على المشاركة في المسار الديمقراطي، وتعزز قدرة المجتمع المدني على تشجيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.

 

 

 

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الوطن الليبية

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