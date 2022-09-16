السفارة التركية: نستذكر البطل عمر المختار وجميع شهداء ليبيا باحترام

شاركت السفارة التركية لدى ليبيا في مناسبة ذكرى يوم الشهيد، مشيدة بشيخ الشهداء عمر المختار.

وقالت السفارة التركية في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بمناسبة يوم 16 سبتمبر للشهيد، نستذكر البطل عمر المختار وجميع شهداء ليبيا باحترام ونترحم لأرواحهم الطاهرة، فليكن مثواهم الجنة».

وتحيي ليبيا ذكري «يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012 «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

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