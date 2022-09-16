رأس لانوف: بدء التجارب التشغيلية بمصنع الإثيلين استعدادًا لإعادة تشغيله بعد توقف 10 سنوات 

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أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، نجاح إحدى التجارب الأولية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ومن ضمن هذه المنظومات “منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين ( R-12 ).

وأكد رئيس مجلس الإدارة خلال متابعته الميدانية لعمليات التشغيل، أن مراحل التجريب الأولية لتشغيل مصنع الإثيلين تسير على أحسن ما يرام.

وأضاف أن تشغيل المجمع الصناعي من جديد بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات، عمل وطني وتاريخي بامتياز ربما لن يتكرر.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم اختبار باقي الضواغط تباعًا وإتمام تجارب التشغيل النهائية والتأكيد على جاهزية المصنع وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات.

وطمئن الجميع بأنه سيتم الإعلان عن البدء الرسمي في مراحل التشغيل بعد الانتهاء من كل المراحل التجريبية وأخذ الموافقات اللازمة والإعلان عن إدخال مادة النافتا.