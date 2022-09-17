بادي: إيطاليا لم تترجم نواياها في ليبيا إلى سياسة فعالة

الوطن| رصد

حذر الباحث الليبي في المجلس الأطلسي “عماد الدين بادي”، من تنامي نفوذ روسيا في المنطقة كما في ليبيا.

وحول دور إيطاليا في ليبيا، قال بادي إن إيطاليا كانت محاورًا إيجابيًا في ليبيا لكنها لم تترجم نواياها إلى سياسة فعالة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن إيطاليا محاور بناء وتعرف ليبيا جيداً ليس فقط لقربها الجغرافي، ولكن لأن لديها عديد المصالح المشتركة مثل إدارة الهجرة.

وأبرز الباحث الليبي الاختلاف بين الوضع في ليبيا عن تصورات الخبراء الأوروبيين، مبيناً أنه لا يوجد انتخابات في ليبيا وعاد الفاعلون السياسيون والعسكريون مع حكومتين مختلفين.