أوبك: ليبيا في المرتبة الثانية على قائمة البلدان الأفريقية المنتجة للنفط

حققت ليبيا استقرارا في انتاجها من النفط خلال شهر أغسطس المنقضي فاحتلت المرتبة الثانية على قائمة البلدان الأفريقية المنتجة للنفط .

جاء ذلك في التقرير الشهري الذي اصدرته منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط “أوبك”قبل عطلة هذا الأسبوع ، حيث ذكرت أن انتاج ليبيا من النفط قد ارتفع خلال شهر أغسطس 2022 من طرف 10 دول تتقدمها ليبيا والسعودية والكويت .

كما أظهر التقرير ان الإنتاج الليبي ارتفع إلى مليون و123 ألف برميل يوميا بفضل استئناف العمل في عدد من الحقول الرئيسة، بعد رفع القوة القاهرة في منتصف يوليو 2022، وذلك نتيجة ما شهده إنتاج ليبيا من ارتفاع بلغ 426 ألف برميل يوميا وذلك مقارنة مع شهر يوليو الذي استقر الإنتاج خلاله عند مستوى 697 ألف برميل يوميا ويونيو 632 ألف برميل يوميا .

وقد تفوقت ليبيا على نيجيريا التي انخفض إنتاجها إلى 972 ألف برميل يوميا في أغسطس، فيما تصدرت أنغولا القائمة بأعلى إنتاج للنفط الخام بمتوسط مليون و187 ألف برميل يوميا. وكان متوسط إنتاج 13 دولة من النفط الخام بلغ في المتوسط 29 مليونا و65 ألف برميل في اليوم في أغسطس، بارتفاع 618 ألف برميل على أساس شهري .

وقد أعلنت منظمة اوبك وحلفاءها “اوبك +” زيادة الإمدادات بنحو 100 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر الجاري .