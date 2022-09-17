المرصد السوري: استياء وغضب المرتزقة السوريين في طرابلس 

العنوان – طرابلس

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك استياء شديدا وغضبا عارما في أوساط المرتزقة من الجنسية السورية في ليبيا بسبب التمييز بين المرتزقة من القيادات والعناصر، بعد تأجيل نقل جثمان مرتزق سوري.

وأوضح المرصد أن المرتزق السوري كان ضمن صفوف مليشيا السلطان مراد ليدفن في مكان نزوح عائلته في شمال غربي سورية، حيث احتفظت القوات التركية بجثته في البراد في المعسكرات في ليبيا لنحو أسبوع.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاحتفاظ بالجثمان دام إلى حين عودة عدد من قيادات الفصائل الموالية لتركيا، الذين يسمح لهم بالعودة وتقبل طلبات عودتهم فورا بعكس العناصر من المرتزقة.

ولفت إلى أنه لا يزال المرتزقة السوريون عالقون في ليبيا في ظل رفض قيادتهم إعادتهم رغم مطالبتهم بالعودة وتحسين ظروفهم في المعسكرات الليبية، مؤكدًا أن المرتزقة يشتكون من حجز مرتباتهم الشهرية والمنح المالية، إضافة إلى سوء تقديم الطعام لهم، فضلا عن نقصه.

وأشار إلى أن الحكومة التركية لا تزال تمتنع عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا منذ نحو 6 أشهر، وتضيق الخناق عليهم في معسكرات ليبيا، حيث تمنعهم من الخروج إلى خارج الثكنات العسكرية.

وذكر المرصد السوري أن الحكومة التركية تفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب، بـ”الشبح” وأساليب مختلفة من التعذيب الوحشي من قبل القادة العسكريين.

وبين المرصد السوري أنه في أغسطس الفائت، أعلن بأن الدولة التركية تتقاعس عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في معسكر اليرموك ضمن الأراضي الليبية وذلك للشهر الخامس على التوالي وسط دعوات بتنظيم تظاهرات منددة بتقاعس تركيا عن دفع مستحقاتهم.