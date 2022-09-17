مردة: المفوضية أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة

قال عضو مجلس المفوضية السيد أبوبكر مردة، إن المفوضية أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية تسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة، وتنتج حالة من الاستقرار التي ينشدها الليبيون جميعاً.

وأضاف مردة، خلال كلمته بمنتدى أعمال منتدى مراقبي الجنوب الذي يشرف عليه وينفذه قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات، أن المفوضية حرصت على انتهاج سياسات تهدف إلى تشجيع ودعم شركائها في العملية الانتخابية، حيث عملت على التواصل والتشاور معهم في جميع مراحلها.

وتابع:” بما أن الانتخابات هي أساس شرعية التداول السلمي على السلطة، إن المراقبة الحيادية تشجع على المشاركة في المسار الديمقراطي، وتعزز قدرة المجتمع المدني على تشجيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالإجراءات والنتائج بغية الوصول إلى انتخابات تتسم بالشمولية والشفافية والمصداقية والحيادية”.

واستطرد:” هذا لا يتأتى إلا بمشاركة فعالة في عملية المراقبة وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها دولياً ، والتي تتلخص في الدقة المهنية والالتزام بالقوانين والأنظمة والحفاظ على النظام العام”، موضحاً أن المفوضية تطمح من خلال تنظيم هذه اللقاءات التشاورية مع شركاءها إلى تتدارس مراحل العمليات الانتخابية السابقة، للخروج بدروس مستفادة وتوصيات بشأن تحسين الإجراءات تمهيداً للانتخابات القادمة.