انخفاض الحرارة على الساحل الغربي بداية من الأحد

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض على أقصى الساحل الغربي بداية من غدا الأحد.

وتوقع المركز أن تتكاثر السحب من حين لآخر، ثم يشمل انخفاض الحرارة باقي المناطق نهاية الأسبوع.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة على معظم مناطق الغرب غدا حيث تتراوح بين 34 و48 درجة مئوية

وأشار المركز أن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل على غدامس إلى 42 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على مناطق الشرق.