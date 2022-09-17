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الغدامسي: المفاوضات حول القاعدة الدستورية تتطلب بعض الشروط

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استبعد الخبير في الشأن الليبي، “مدحت الغدامسي”، نجاح أي مفاوضات “محلية” دون رعاية أممية، ودون تحقيق استقرار ينهي الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة.

ولفت الغدامسي في تصريحات صحفية، إلى أن المفاوضات حول القاعدة الدستورية يجب أن يسبقها تدخل من مجلس الأمن لـ”تفكيك الأسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما بين أن ليبيا في الوقت الراهن تحتاج ليبيا إلى سلطة عسكرية موحدة ومحددة في الزمن، إلى جانب إلى حكومة تنفيذية تكنوقراطية محدودة الوزراء، مع فتح المجال للأمم المتحدة لتفكيك المليشيات المسلحة.

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#مدحت الغدامسي #مفاوضات تفكيك الأسلحة توحيد المؤسسة العسكرية ليبيا

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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