تجارة طرابلس تناقش مع الشركات البريطانية آلية عودة الشركات الليبية للعمل بالأسواق العالمية

إلتقى رجال الأعمال من منتسيبي غرفه التجارة والصناعة والزراعة طرابلس برئاسة ” محمد دوزان ” المدير العام بغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع ” بندر الرضا ” أمين عام غرفة التجارة العربية البريطانية بحضور الدكتور طارق السموعي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة طرابلس ” عبد السلام الادريسي ” نائب الأمين العام للغرفة العربية البريطانية.

واستعرض اللقاء آلية عودة الشركات الليبية للعمل بالأسواق العالمية وعقد شراكات مع الشركات البريطانية وناقش الحضور الصعوبات التي تواجه بعض الشركات الليبية في الدخول الي الأسواق العالمية.

كما بحث أوجه التعاون والاطلاع على القوانين واللوائح والمعايير الدولية كذلك فتح أفاق في مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة والصحة والتعليم والصناعة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يضمن تحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد ” بندر الرضا ” على رغبة عودة الشركات البريطانية وإستئناف عملها في ليبيا بالتنسق مع الجهات ذات العلاقة بدولة الليبية كما تم الاتفاق على زيارة الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع رجال أعمال من المملكة المتحدة في اقرب وقت ممكن.

وتم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة طرابلس و غرفة التجارة العربية البريطانية في المجالات الزراعية والاقتصادية والصناعية.