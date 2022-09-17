الكوني ممثلا لليبيا في جنازة الملكة إليزابيث

العنوان-طرابلس

قالت وكالة الأنباء الليبية أن عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، سيشارك في المراسم الجنائزية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، كممثل لدولة ليبيا.

وسيحضر مراسم جنازة الملكة، المقرر إقامتها الإثنين المقبل في العاصمة لندن، عدد كبير من القادة ورؤساء العالم، ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار المسؤولين الدوليين، بناء على الدعوات التي وجهتها حكومة المملكة المتحدة.

وكانت قد توفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر الجاري عن عمر ناهز 96 عامًا، حيث يتواجد جثمانها حاليا في نعش داخل بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، ويمكن للمودعين القدوم وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وأرسلت دعوات إلى شتى الدول لحضور مراسم الجنازة، عدى روسيا وسورية وأفغانستان وفنزويلا، فيما قصرت لندن دعوتها لكوريا الشمالية على مستوى السفراء.