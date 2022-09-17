الزغيد: قرارات الدبيبة لا تساوي الحبر الذي كتبت به

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن القرار رقم “102” الصادر عن المجلس الانتقالي بقفل السجل العقاري جاء لكي لا تتأثر ممتلكات الدولة والأراضي التابعة لها بسبب الأحداث الليبية.

وأضاف الزغيد، في تصريحات صحفية، أن القرار لا يُلغى إلا بقرار والقانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون.

وأكد أن تصرفات الدبيبة وحكومته المنتهية بفتح السجل العقاري يعتبر مخالفاً للقانون، مؤكدا أن مجلس النواب يعتبر قرار الدبيبة بفتح السجل العقاري قرارًا لا يساوي الحبر الذي كتب به وسيتم إيقافه.

وشدد على أن الدبيبة استدعى اثنين من المستشارين وعرض عليهم منصب رئيس السجل العقاري ولكن رفضهم كان قاطعاً.

وأوضح أن المستشار فرج المحمودي رئيس السجل العقاري السابق رفض فتح السجل لاعتقاده وتأكده بأن هذا الاجراء سيضر بالمال العام وممتلكات الدولة.

وتابع:” نطالب من النائب العام بالتعجيل في اتخاذ قرار واستدعاء الدبيبة والتحقيق معه حول اتخاذه قرار فتح السجل العقاري”.

وكان الدبيبة قد أصدر قرارا بإقالة رئيس السجل العقاري “فرج المحمودي” وتكليف “رضوان السني” المقرب منه خلفا له.