تقرير أمريكي يكشف عن مبيعات أجهزة غسيل الكلى في ليبيا .. ويحذر من الأسوأ

الوطن| رصد

أوضح موقع “”برسيستنس ماركت ريسيرش” الأمريكي لأبحاث السوق في تقرير له، أن مبيعات أجهزة غسيل الكلى في ليبيا شكلت 2.6% من حصة الإيرادات من سوق أجهزة غسيل الكلى العالمي في عام 2021.

وكشف الموقع أن الإيرادات من سوق أجهزة غسيل الكلى في ليبيا بلغت 467.8 مليون دولار في نهاية 2021، متوقعاً زيادة سنوية بنسبة 4% لتصل إلى 966.2 مليون دولار بحلول 2032.

وأشار الموقع إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه برامج التبرع بالأعضاء في ليبيا، منها المخاوف الأخلاقية والدينية، إلى جانب الاضطرابات السياسية المستمرة التي فاقمت من برامج زراعة الأعضاء مما زاد من صعوبة إيجاد حلول لمعالجة المسألة.