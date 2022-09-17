أبوسرويل: اتفاق ليبي جزائري لتنظيم حدث دولي لتجارة العبور والنقل مطلع العام القادم

قال عضو الوفد الليبي “د. ياسين ابوسرويل” : أنهى وفد ليبي مشترك من غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة والمنطقة الحرة مصراتة وشركة خارج الصندوق للاستشارات الاقتصادية والتجارية وتنظيم الاحداث الاقتصادية (Outbox team) زيارة العمل إلى دولة الجزائر.

كما أضاف” أبوسرويل” في تصريحات صحفية ، بأنه خلال هذه الزيارة تم عقد اجتماع بكل من كونفدرالية أرباب العمل المواطنين وغرفة الجزائر لغرف التجارة والصناعة والوكالة الجزائرية، وذلك للنهوض بالتجارة الخارجية والشركة الوطنية للنقل البري وميناء الجزائر، وكذلك للتنسيق حول التبادل التجاري بين البلدين وتنشيط الحركة التجارية عبر المعابر البحرية والبرية .

وأوضح “ابوسرويل” بأنه تم الاتفاق على تنظيم حدث دولي أفريقي لتجارة العبور والنقل مطلع العام القادم.