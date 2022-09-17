في يوم الشهيد.. المنقوش: عمر المختار عاش مناضلا وبعد موته أصبح رمزا لوحدة ليبيا

العنوان-طرابلس

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، أمس الجمعة، إن ذكرى وفاة شيخ الشهداء عمر المختار، تتجدد معها ذكراه، فأمثاله يبقون ولا يموتون، وذلك في تغريدة لها بمناسبة الذكرى 91 لاستشهاد عمر المختار.

وتابعت المنقوش “كان مثالا يحتذى به في حياته مناضلا ومجاهدا، وبعد موته رمزا لوحدة بلادنا، وعلما يذكّر بالاستقلال والأصالة الوطنية”.

وأضافت “لقد أشاد بجهادك خصومك وأعداؤك قبل أي أحد. رحمه الله عليك”.

ويحيي الشعب الليبي، أمس الجمعة، الذكرى الـ91 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، التي تصادف السادس عشر من سبتمبر، وحدد القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق يوم 16 سبتمبر “يوم الشهيد” باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.